Sağlık ekipleri Hatay’da tetanoz aşısına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, depremden etkilenen köyleri ziyaret ederek, merkez sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Ambulansları yaralı vatandaşların sağlık kuruluşlarına nakillerinde önemli bir rol alırken, sahada görev yapan kurtarma ekiplerine de sağlık hizmeti veriyor. Enkaz kurtarma ve kaldırma çalışmalarında toz duman içinde çalışan personele göz ve burun damlası sıkarak yardımcı olan kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen yaralanmalara da müdahale ederek, tetanoz aşısı da yapıyor.

KIRSALI GEZİYORLAR

Merkezden uzak mahalleleri tek tek gezen doktor ve hemşireleri depremzedeleri sağlık kontrolünden geçiriyor.

Yaralara pansuman yapan, hastalara ilaç temin eden Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri,depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.