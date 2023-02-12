Deprem yardım kolilerine uyuşturucu zulayan zehir tacirleri tutuklandı

YARDIM TAŞIDIĞIMIZI SANIYORDUK

Bu paketlerden de toplam 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki zanlı da emniyetteki ifadelerinde; "Biz, deprem bölgesine insani yardım taşıdığımızı sanıyorduk. Bu yüzden de paketleri açıp içine bakmadık. Uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" savunması yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremzede vatandaşın hesabını boşaltan dolandırıcılar tutuklandı