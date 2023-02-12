Deprem yardım kolilerine uyuşturucu zulayan zehir tacirleri tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kritik bir transfer noktası olarak öne çıkan; 'Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimlerini depremde de sürdürdü.
Depremi fırsata çevirip, sevkiyata hız veren zehir tacirlerinin, 'yardım planı' da polise takıldı. İzmir'den gelen M.K. (44) yönetimindeki bir kamyonetten şüphelenen ekipler, aracı kontrol noktasında durdurdu.
TEMEL İHTİYAÇ MALZEMESİ
M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan F.B. (37) çelişkili ifadeler verince; her iki zanlı da araçtan indirildi; devreye de özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Oscar' girdi. Köpek, kamyonetin arka kasasına uyarı verdi. Ekipler de bu alana yoğunlaştı. Kasanın kapağı açılıp, yardım kolileri tek tek kontrol edildi. Bebek bezi, ıslak mendil, su ve ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin arasına gizlenen 178 paket bulundu.
YARDIM TAŞIDIĞIMIZI SANIYORDUK
Bu paketlerden de toplam 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki zanlı da emniyetteki ifadelerinde; "Biz, deprem bölgesine insani yardım taşıdığımızı sanıyorduk. Bu yüzden de paketleri açıp içine bakmadık. Uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" savunması yaptığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.