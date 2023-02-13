24 yıl önce enkazdan kurtuldu, evini depremzedelere bağışladı

"ANKARALILAR'A MİNNETTARIZ"

Hatay'da enkazdan kurtarılarak uçakla Ankara'ya gelen Songül Gökdoğan ise, " Burada iyiyiz her şey dört dörtlük başkanımız sağolsun yardımcı oldu ancak aklımız hep orada. Hiç tanımadığımız insanlar Ankara'da bize evlerini açtılar sağolsunlar, 'her şey sizin' dediler. Kendi eşyamız gibi kullanıyoruz. Ankaralılara minnettarız" ifadelerine yer verdi.

"EVİM EVİNDİR" İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ

AK Parti Ankara İl Başkanlığı 100 kişilik ekipten oluşan çağrı merkezi ile depremzedeler umut kapısı oluyor. Ev bulmak isteyen veya evini paylaşmak isteyenlere çağrıda bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Başkanlığımızda oluşturduğumuz Çağrı Merkezi numaramız 0850 602 61 00 no'lu telefondan hayırsever vatandaşlarımız bizlere ulaşarak konaklama konusunda bilgilerini bizimle paylaşabilirler" dedi.