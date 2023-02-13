24 yıl önce enkazdan kurtuldu, evini depremzedelere bağışladı

SABAH Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran "yüzyılın felaketi"nde deprem bölgesinden Ankara'ya getirilen depremzedeler için sıcak yuva bulma çabaları sürüyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı "Evim Evindir" kampanyası kapsamında 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminde enkazdan çıkartılarak kurtulan bir vatandaş Ankara'da depremzedelere evini açtı.
SABAH Ankara'da deprem bölgesinden Ankara'ya getirilen ve sıcak yuvalara yerleştirilen depremzedelerle görüştü. Dilara Bor adlı depremzede, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın "Evim Evindir" çağrısı sayesinde sıcak bir yuva bulabildiklerini kaydetti. "Ankaralılar bize evlerini açtılar. Allah herkesten razı olsun. Yıkılan binalarımız da bir an önce yapılırsa çok mutlu oluruz" diye konuşan Bor, "Çok zor bir süreç. Bu süreçte insanlar sevdiklerini kaybediyorlar ancak bir taraftan da yardımlar bir an önce ellerine ulaşıyor. Bu iyi bir haber sonuçta. Birçok yardım geliyor, bunun için de mutluyuz. Bu süreci inşallah beraber atlatacağız. Anca beraber kanca beraber" şeklinde konuştu.
Ev sahibinin 1999 depreminde mağdur olup Ankara'ya yerleştiğini aktaran Dilara Bor'un babaannesi de, "Evim Evindir projesine katılarak depremzedelere destek olan hayırsevere teşekkürlerini iletti.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
3 çocuğu ile Adıyaman'dan Ankara'ya gelen depremzede Hasan Akman ise şunları söyledi: "Sağolsun devletimiz uçaklarla taşıyor insanları, Allah onlardan razı olsun. İlçe başkanımız bize kalbini açtı, bizi bu güzel şirin yuvaya yerleştirdiler. Allah bütün illerimizdeki zor durumda olan insanlara yardım etsin inşallah. Bu durumda asla ve asla kimse devletimizi eleştirmesin. Bu süreçte birlik olunsun. Başka çaremiz yok. Başka ülkemiz yok. Bütün insanlarımıza koşup hepsine yardım edelim"
"ANKARALILAR'A MİNNETTARIZ"
Hatay'da enkazdan kurtarılarak uçakla Ankara'ya gelen Songül Gökdoğan ise, " Burada iyiyiz her şey dört dörtlük başkanımız sağolsun yardımcı oldu ancak aklımız hep orada. Hiç tanımadığımız insanlar Ankara'da bize evlerini açtılar sağolsunlar, 'her şey sizin' dediler. Kendi eşyamız gibi kullanıyoruz. Ankaralılara minnettarız" ifadelerine yer verdi.
"EVİM EVİNDİR" İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ
AK Parti Ankara İl Başkanlığı 100 kişilik ekipten oluşan çağrı merkezi ile depremzedeler umut kapısı oluyor. Ev bulmak isteyen veya evini paylaşmak isteyenlere çağrıda bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Başkanlığımızda oluşturduğumuz Çağrı Merkezi numaramız 0850 602 61 00 no'lu telefondan hayırsever vatandaşlarımız bizlere ulaşarak konaklama konusunda bilgilerini bizimle paylaşabilirler" dedi.