Askeri helikopterle yüzey kırığı araştırma çalışması yaptı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'nde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı. Çalışma kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'na ait askeri helikopterle bölgeye gezen, Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.
Meydana gelen ikinci depremin yarattığı yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.