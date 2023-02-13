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Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:20

Askeri helikopterle yüzey kırığı araştırma çalışması yaptı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Askeri helikopterle yüzey kırığı araştırma çalışması yaptı

Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, askeri helikopterle, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'nde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı. Çalışma kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'na ait askeri helikopterle bölgeye gezen, Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.

Meydana gelen ikinci depremin yarattığı yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

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Askeri helikopterle yüzey kırığı araştırma çalışması yaptı
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