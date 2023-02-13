Aynı evden üçlü mucize kurtuluş

KARDEŞİNİ ÇEKTİ ALDI

Dakikalar sonra ilçeyi yerle bir eden deprem meydana geldi. Motoruna binerek 10 dakika içerisinde eve gelen Ahmet Sezgin, kardeşi Osman Sezgin'i enkazdan kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Kendi hayatını riske atarak babası Bedri Sezgin'i de kurtarmaya çalıştı ancak başarı olamadı.