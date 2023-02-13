Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Aynı evden üçlü mucize kurtuluş
Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:39

Aynı evden üçlü mucize kurtuluş

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Aynı evden üçlü mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen İskenderun’da bir evde mucize dolu kurtuluşlar yaşandı. Uyku tutmadığı için dışarı çıkan Ahmet Sezgin, depremin ardından eve gelerek kardeşini enkazdan çıkardı. Ardından ekiplerle birlikte 74 yaşındaki kalp hastası babasını göçükten kurtardı.

Depremin vurduğu Hatay İskenderun'da mucize bir kurtuluş yaşandı. Depremden saatler önce dışarı çıkan Ahmet Sezgin (36), depremin ardından eve geri gelerek önce kardeşini ardından babasının kurtardı.

UYKU TUTMADI EVDEN ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay İskenderun oldu. O gece Numune Mahallesi 565 numaralı apartmanın 2.katında yaşayan baba Bedri Sezgin (74), oğulları Osman Sezgin (33) ve Ahmet Sezgin (36) mucize dolu saatler yaşadı. 6 Şubat gecesi uyku tutmayan Ahmet Sezgin, evden dışarı çıktı.

KARDEŞİNİ ÇEKTİ ALDI

Dakikalar sonra ilçeyi yerle bir eden deprem meydana geldi. Motoruna binerek 10 dakika içerisinde eve gelen Ahmet Sezgin, kardeşi Osman Sezgin'i enkazdan kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Kendi hayatını riske atarak babası Bedri Sezgin'i de kurtarmaya çalıştı ancak başarı olamadı.

40 SAAT SONRA ÇIKTI

Ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İskenderun'a gelen ekiplerle irtibat kurdu. Kısa süre organize olan AFAD ve AKUT ekibi, 11 saat boyunca Bedri Sezgin'i (74) çıkarmak için mücadele verdi. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda kalp hastası olduğu öğrenilen Bedri Sezgin, 40 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

KENDİMİ İÇERİ ATTIM

Babasını gördükten sonra gözyaşlarını tutamayan Ahmet Sezgin, "Deprem olmadan hemen önce dışarı gitmiştim. Can havliyle kendimi içeri attım kardeşimi aldım. Çok uğraştım ama tek başıma babamı çıkaramadım. Ekiplerden Allah razı olsun. Babam kendi halinde emekli birisiydi. Şükürler olsun" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı evden üçlü mucize kurtuluş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA