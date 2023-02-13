Aynı evden üçlü mucize kurtuluş

Depremin vurduğu Hatay İskenderun'da mucize bir kurtuluş yaşandı. Depremden saatler önce dışarı çıkan Ahmet Sezgin (36), depremin ardından eve geri gelerek önce kardeşini ardından babasının kurtardı.
UYKU TUTMADI EVDEN ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen Hatay İskenderun oldu. O gece Numune Mahallesi 565 numaralı apartmanın 2.katında yaşayan baba Bedri Sezgin (74), oğulları Osman Sezgin (33) ve Ahmet Sezgin (36) mucize dolu saatler yaşadı. 6 Şubat gecesi uyku tutmayan Ahmet Sezgin, evden dışarı çıktı.
KARDEŞİNİ ÇEKTİ ALDI
Dakikalar sonra ilçeyi yerle bir eden deprem meydana geldi. Motoruna binerek 10 dakika içerisinde eve gelen Ahmet Sezgin, kardeşi Osman Sezgin'i enkazdan kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Kendi hayatını riske atarak babası Bedri Sezgin'i de kurtarmaya çalıştı ancak başarı olamadı.
40 SAAT SONRA ÇIKTI
Ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İskenderun'a gelen ekiplerle irtibat kurdu. Kısa süre organize olan AFAD ve AKUT ekibi, 11 saat boyunca Bedri Sezgin'i (74) çıkarmak için mücadele verdi. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda kalp hastası olduğu öğrenilen Bedri Sezgin, 40 saat sonra göçük altından çıkarıldı.
KENDİMİ İÇERİ ATTIM
Babasını gördükten sonra gözyaşlarını tutamayan Ahmet Sezgin, "Deprem olmadan hemen önce dışarı gitmiştim. Can havliyle kendimi içeri attım kardeşimi aldım. Çok uğraştım ama tek başıma babamı çıkaramadım. Ekiplerden Allah razı olsun. Babam kendi halinde emekli birisiydi. Şükürler olsun" dedi.