Bağlar’da depremde yıkılan binalarla ilgili acı gerçek: Kentsel dönüşümü Mimarlar Odası iptal ettirmiş

Yıkılan 4 binanın da 1998 öncesinde yapılmış olup mühendislik hizmeti almamış. Binalardan 3'ünün de ruhsatsız olması dikkat çekerken, tek ruhsatlı bina olan Tesisler Kavşağı'ndaki Serin Apartmanının da yıkıldığı öğrenildi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MİMARLAR ODASI İPTAL ETMİŞ
Kaçak yapılaşmanın hakim olduğu Bağlar'ı bu görüntü ve tehlikeden kurtaracak olan Kentsel Dönüşüm Projesi Bağlar Belediyesi tarafından 2020 yılında hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla işleme alınırken, projenin Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla iptal edilmesi de tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Diyarbakır, arka arkaya yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin şokunu yaşarken diğer yandan yıkılan 4 bina ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Depremde yıkılan 4 binanın da 1998 yılından önce yapılan eski ve mühendislik hizmeti almayan yapılar olduğu tespit edildi. 4 binadan 3'ünün ruhsatı yok, yıkılan binalar arasında ruhsatı olan tek bina olan Serin Apartmanı da yıkıldı.
1994 yılında ilçe statüsüne kavuşan Bağlar'da 1994-1999 yılları arasında Refah ve Fazilet Parti'li belediyeler, 1999-2019 yılları arasında da HDP'li belediyeler görev yaptı.
BÖLGEYİ DÖNÜŞTÜRECEK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ENGELLENDİ
Belediye yönetimi ,2019 yılında AK Parti'ye geçti. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulanmaya başlandı. Ancak Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı aldı, ardında da geçtiğimiz günlerde projeyi iptal ettirdi.
Geçmiş dönemlerden kalma kaçak yapılaşma ve mühendislik hizmeti almayan yapıların ağırlıkta olduğu eski Bağlar bölgesi için uzmanlar uzun yıllardır tek çözüm olarak Kentsel Dönüşüm'ü gösteriyor.
İLÇENİN İKİ FARKLI YÜZÜ ESKİ BAĞLAR VE BAĞCILAR
Bağlar ile ilgili bir diğer gerçek ise eski Bağlar ve ilçenin yeni yüzü olan Bağcılar bölgesinin iki farklı görüntü sergilemesi. 2019 yılından sonra gelişen Bağcılar, modern yapısı ve geniş çevre düzenlemesiyle dikkat çekerken, eski yapıların olduğu eski Bağlar bölgesi çağdışı görünümüyle öne çıkıyor.