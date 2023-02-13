Bağlar’da depremde yıkılan binalarla ilgili acı gerçek: Kentsel dönüşümü Mimarlar Odası iptal ettirmiş

BÖLGEYİ DÖNÜŞTÜRECEK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ENGELLENDİ

Belediye yönetimi ,2019 yılında AK Parti'ye geçti. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulanmaya başlandı. Ancak Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı aldı, ardında da geçtiğimiz günlerde projeyi iptal ettirdi.

Geçmiş dönemlerden kalma kaçak yapılaşma ve mühendislik hizmeti almayan yapıların ağırlıkta olduğu eski Bağlar bölgesi için uzmanlar uzun yıllardır tek çözüm olarak Kentsel Dönüşüm'ü gösteriyor.

İLÇENİN İKİ FARKLI YÜZÜ ESKİ BAĞLAR VE BAĞCILAR

Bağlar ile ilgili bir diğer gerçek ise eski Bağlar ve ilçenin yeni yüzü olan Bağcılar bölgesinin iki farklı görüntü sergilemesi. 2019 yılından sonra gelişen Bağcılar, modern yapısı ve geniş çevre düzenlemesiyle dikkat çekerken, eski yapıların olduğu eski Bağlar bölgesi çağdışı görünümüyle öne çıkıyor.

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