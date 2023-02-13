Bakan Bozdağ, 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir’i ziyaret etti

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 81 saat sonra 9 Şubat'ta kurtarılan Beşir Yıldız'ın, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Yıldız'ı ziyaret eden Bakan Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah seni korumuş, her türlü tehlikeden seni saklamış." dedi.

Bozdağ'ın ağrısının olup olmadığını sorması üzerine Yıldız, "İyiyim." yanıtını verdi.

Yıldız'ın doktoru da Bakan Bozdağ'a, "Sıyrıklarımız var, çarşamba gününden beri yoğun bakımdaydı. Bugün yoğun bakımdan çıkardık. Genel durumumuz iyi. Birkaç gün daha gözleyip, Allah kısmet ederse taburcu edeceğiz." bilgisini paylaştı.