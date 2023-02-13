BJK’lı Josef de Souza depremzede Arda ile buluştu: ‘Kartal pozu’ verdi

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Arda Övün, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine getirildi. Tedavisi süren Arda'ya, tutkunu olduğu ve çok sevdiği Beşiktaş'ta forma giyen oyunculardan Josef de Souza ziyarette bulundu. Oyuncuyu karşısında gören Arda, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük mutluluk yaşadı.

Josef de Souza ise imzaladığı formasını Arda'ya vererek, "Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim." ifadesini kullandı. Josef de Souza ile Arda 'kartal pozu' verdi.

Arda Övün, yıkılan 5 katlı Mavi Konutlar Apartmanı'nın enkazında anne ve babası ile 3 kardeşinin kaldığını belirterek, 128'i şöyle anlattı: "Sıkışmıştım, oradaki taşları çekmeye çalıştım. Kardeşimin başının sıkıştığı taşları kaldırmaya çalıştım. Karanlık bir ortam hiçbir şey görünmüyor. Nefes almakta zorlanmıyordum ama üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla çok mutlu oldum. Deprem anında evdeki herkes koridora geldi. Orası da yıkıldı. Yanımdaki kardeşime de bir şey oldu, bir süre sonra hiç konuşmadı. Diğer kardeşimin de hiç sesi gelmedi" ifadelerini kullandı.