Deprem yağmacısı Muğla’da yakalandı

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşanan deprem sonrası İngiltere'den annesinin yanına gelen vatandaş, evde bulunan ziynet eşyalarının yerinde olmadığını ve evinin dağıtıldığını fark etti. Durumu polise bildiren vatandaş, anahtarın sadece hasta bakıcısı Emrah Güney'de olduğunu ve kendisinden şüphelendiklerini belirtti.

Güney ve ailesinin deprem sonrası evden yüklü miktarda para ve altın çalındığı ihbarında bulunuldu.

Şüphelinin araç plakasının bildirilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Aracın Denizli yönünden Muğla'ya giriş yaptığı bilgisi üzerine uygulama noktasında aracı durduruldu. Araç sürücüsü Güney, yanında annesi ve çocukları araçtan indirildi.

Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan kontrolde, annesi üzerinde, çalınan malzemeler 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, altın bilezik, bir tam altın, 2 bin 400 Sterlin, 8 bin 150 Euro, 8 bin TL ele geçirildi. Savcının talimatı şüpheli Emrah Güney işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Annesi ise ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.