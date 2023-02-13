Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Deprem yağmacısı Muğla’da yakalandı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:26

Deprem yağmacısı Muğla’da yakalandı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Deprem yağmacısı Muğla’da yakalandı

Kahramanmaraş Elbistan’da hasta bakıcı Emrah Güney, yaşlı kadını deprem sonrası dışarı çıkardıktan sonra evdeki altın ve paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Güney’i Muğla’da yakaladı.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşanan deprem sonrası İngiltere'den annesinin yanına gelen vatandaş, evde bulunan ziynet eşyalarının yerinde olmadığını ve evinin dağıtıldığını fark etti. Durumu polise bildiren vatandaş, anahtarın sadece hasta bakıcısı Emrah Güney'de olduğunu ve kendisinden şüphelendiklerini belirtti.

Güney ve ailesinin deprem sonrası evden yüklü miktarda para ve altın çalındığı ihbarında bulunuldu.

Şüphelinin araç plakasının bildirilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Aracın Denizli yönünden Muğla'ya giriş yaptığı bilgisi üzerine uygulama noktasında aracı durduruldu. Araç sürücüsü Güney, yanında annesi ve çocukları araçtan indirildi.

Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan kontrolde, annesi üzerinde, çalınan malzemeler 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, altın bilezik, bir tam altın, 2 bin 400 Sterlin, 8 bin 150 Euro, 8 bin TL ele geçirildi. Savcının talimatı şüpheli Emrah Güney işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Annesi ise ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem yağmacısı Muğla’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA