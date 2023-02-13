Deprem yardım adı altında 41 sahte site kuruldu: Amaçları korku ve panik

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan

vatandaşların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruldu.

56 GÖZALTI

Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarından, vatandaşları korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 56 şüpheli gözaltına alınırken 14 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAİNLER İŞ BAŞINDA

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amaçlıyla; 41 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını taklit ederek vatandaşlardan para tale eden 4 adet sosyal medya platform hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanilarak para yatırılmasını talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

Depremzedeleri soyduğu tespit edilen 32 kişi tutuklandı

Hatay'da hırsızlık ve yağma yapan 10 kişi yakalandı