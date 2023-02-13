Depremde hayatını kaybeden astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme askerlik yaptıkları Gaziantep'te yakalanan yedek astsubaylar Hüseyin Esen, Cengizhan Üz ve Tayfun Adak, birlikte kaldıkları Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbahane Caddesi üzerindeki Zaman Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından ulaşılan 3 yedek astsubayın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan üç yedek astsubayın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.