Depremde hayatını kaybeden astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme askerlik yaptıkları Gaziantep'te yakalanan yedek astsubaylar Hüseyin Esen, Cengizhan Üz ve Tayfun Adak, birlikte kaldıkları Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbahane Caddesi üzerindeki Zaman Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından ulaşılan 3 yedek astsubayın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan üç yedek astsubayın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
İstanbul Çekmeköy'de yaşadığı ve özel bir üniversitenin iç mekan tasarım bölümü mezunu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Cengizhan Üz'ün 3 kardeş oldukları ve babaları Mehmet Üz'ün önceden vefat ettiği öğrenildi.
ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Cenazeye 1'inci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Faruk Metin, MHP İl Başkanı Sertel Selim, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile askerler ve vatandaşlar katıldı. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Cengizhan Üz için askeri tören düzenlendi. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan cenaze Cekmeköy Catalmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cengizhan Üz'ün babası Mehmet Üz'ün vefat ettiği öğrenildi.