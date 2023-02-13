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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:02

Depremin 7. gününde mucize kurtuluş

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Depremin 7. gününde mucize kurtuluş

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından 7 günde mucize bir kurtuluş daha gerçekleşti. Irmak Bayrak adlı kadın Kahramanmaraş Menderes Mahallesi'ndeki enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı Ağaoğlu Sitesi Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde yerle bir oldu. Binlerce arama kurtarma ekibinin görev yaptığı Kahramanmaraş'ta Ağaoğlu sitesinin enkazından kurtarma ekipleri ses aldı. Enkazlarımı kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri yaşam tüneli açarak Irmak bayrak adlı kadına ulaştı. Depremin 7 gününde enkazdan canlı olarak çıkartılan Irmak bayrağını kurtarılması kurtarma ekiplerinde büyük Sevinç yarattı. Hızlı ambulansı alınan Irmak bayrak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Depremin 7. gününde mucize kurtuluş
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