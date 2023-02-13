Depremin 7. gününde mucize kurtuluş

Kahramanmaraş'ın Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı Ağaoğlu Sitesi Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde yerle bir oldu. Binlerce arama kurtarma ekibinin görev yaptığı Kahramanmaraş'ta Ağaoğlu sitesinin enkazından kurtarma ekipleri ses aldı. Enkazlarımı kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri yaşam tüneli açarak Irmak bayrak adlı kadına ulaştı. Depremin 7 gününde enkazdan canlı olarak çıkartılan Irmak bayrağını kurtarılması kurtarma ekiplerinde büyük Sevinç yarattı. Hızlı ambulansı alınan Irmak bayrak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.