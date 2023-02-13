Depremzede Yıldırım: Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi

YİNE KÜÇÜK DEPREM GEÇER ZANNETTİK AMA GEÇMEDİ

Daha önceden de ara ara depremlerin olduğunu anımsatan Yıldırım: "Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere depremler oluyordu. Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. Abim bizi aldı geldi buraya. Depremde kuzenim, yeğenim ve 2 bebeğimizi kaybettik. Tek isteğim iyi olmak. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan 50 yaşındaki İsan Asat ise, deprem esnasında başka yerde olduklarını ve kendilerine bir şey olmadığını söyledi.

Deprem esnasında eline bir şey düştüğünü ve yaralandığını kaydeden Asat: "Ailemizle birlikte kendi imkanlarımızla ile çıktık. Ailemizde hamdolsun hayatını kaybeden yok. Eşimin vücudunda bazı kırıklar var" ifadelerini kullandı.