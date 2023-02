Depremzede Yıldırım: Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi

Bugün itibariyle 146 acil servise gelen depremzede hastamız bulunuyor. Biz Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda danışma bölgelerimize sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızı yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız direk buraya başvurarak yönlendirme işlemini yapacaklar. Hastanemiz içinde oluşturduğumuz bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcımızdan oluşan ekip her gün bu vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. bin 500- 2 bin civarında bir depremzedede ilimize gelecek. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Her türlü imkana sahibiz. Her cerrahi hem de dahili olarak her türlü müdahaleyi yapacak güce sahibiz" dedi.