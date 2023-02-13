Depremzede Yıldırım: Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi

"Yüzyılın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altından kurtarılan yaralı vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelerde tedavileri sürüyor.
Hatay'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 9 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül: "Şu anda hastanemizde deprem bölgesinden gelen 9 hastamız var. 5 vatandaşımız ortopedi, 1 vatandaşımız göğüs hastalıkları, 2 vatandaşımız psikiyatride ve 1 vatandaşımız ise beyin cerrahi servisimizde yatmaktadır. Yatan hastalarımızın haricinde ayaktan gelen hastalarımız da bulunuyor. Deprem bölgesinden gelip ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız da var. Poliklinik hizmeti verdiğimiz sayı geçen hafta itibariyle 136 idi.
Bugün itibariyle 146 acil servise gelen depremzede hastamız bulunuyor. Biz Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda danışma bölgelerimize sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızı yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız direk buraya başvurarak yönlendirme işlemini yapacaklar. Hastanemiz içinde oluşturduğumuz bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcımızdan oluşan ekip her gün bu vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. bin 500- 2 bin civarında bir depremzedede ilimize gelecek. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Her türlü imkana sahibiz. Her cerrahi hem de dahili olarak her türlü müdahaleyi yapacak güce sahibiz" dedi.
Depremden yaralı olarak kurtulan 18 yaşındaki Mahmut Yıldırım, kendilerine kucak açan Kastamonululara teşekkür etti. Depremin yavaş yavaş geldiğini ifade den Mahmut Yıldırım: "İlk başta yavaş yavaş geldiği için yataktan kalkmadım. Deprem hızlanınca kalktım. İkinci kattaydım. Kapıyı açıp dışarıya çıkmaya çalışırken üzerime beton yığını geldi. Ayağıma düştü. Kendimi evin içerine geri attım. Deprem durdu mu diye lambaya bakıyordum. Lamba bir o tavana çarpıyordu bir bu tavana çarpıyordu. Kafama vazo düştü. Dolap vücuduma düştü. Ondan sonra babam geldi aldı beni. Ayağımda kanama vardı. Kanama durması için ayağımı bağladılar" dedi.
YİNE KÜÇÜK DEPREM GEÇER ZANNETTİK AMA GEÇMEDİ
Daha önceden de ara ara depremlerin olduğunu anımsatan Yıldırım: "Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere depremler oluyordu. Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. Abim bizi aldı geldi buraya. Depremde kuzenim, yeğenim ve 2 bebeğimizi kaybettik. Tek isteğim iyi olmak. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan 50 yaşındaki İsan Asat ise, deprem esnasında başka yerde olduklarını ve kendilerine bir şey olmadığını söyledi.
Deprem esnasında eline bir şey düştüğünü ve yaralandığını kaydeden Asat: "Ailemizle birlikte kendi imkanlarımızla ile çıktık. Ailemizde hamdolsun hayatını kaybeden yok. Eşimin vücudunda bazı kırıklar var" ifadelerini kullandı.