Depremzedelerin çadırında bir gün geçirdik... “Devlet dün olduğu gibi bugün de bizi unutmaz”

KONUŞTUK, DERTLEŞTİK VE ÇAYINI İÇTİK

Evsiz kalmanın zorluğundan bahsediyorlar. Tam o anda 6 aylık bir bebek ağlamaya başlıyor. Annesi, Sıraç bebeğe kendi imkanlarıyla yaptığı mamadan verince yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Bir gün boyunca dert ortağı olduk onlarla. Konuştuk, dertleştik ve çaylarını içtik.

KİME YANAYIM ŞAŞIRDIM

Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını SABAH ile paylaştı. 4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): "Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Ne yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız"