Deprem bölgesindeki hırsızlar tutuklandı

Adana'da ardı ardına yaşanan depremler sonrasında hasar gören ve güvenlik gerekçesiyle boşaltılan binalar, hırsızların hedefi oldu. Polis, bölgedeki denetim ve kontrollerini arttırdı; söz konusu apartmanlara girip hırsızlık yaptığı gibi depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini de çalan 10 kişi tek tek tespit edildi. Zanlılar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerle birlikte 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi.