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Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:59

Deprem bölgesindeki hırsızlar tutuklandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem bölgesindeki hırsızlar tutuklandı

Adana’da güvenlik gerekçesiyle boşaltılan hasarlı binalarda hırsızlık yapıp, deprem bölgesi için toplanan yardımları çaldığı öne sürülen 10 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Adana'da ardı ardına yaşanan depremler sonrasında hasar gören ve güvenlik gerekçesiyle boşaltılan binalar, hırsızların hedefi oldu. Polis, bölgedeki denetim ve kontrollerini arttırdı; söz konusu apartmanlara girip hırsızlık yaptığı gibi depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini de çalan 10 kişi tek tek tespit edildi. Zanlılar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerle birlikte 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

POLİS DENETİMİNİ ARTTIRDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli Adana'nın da aralarında olduğu 10 ilde yaşanan depremleri fırsata çeviren hırsızlar için kent genelindeki denetim ve kontrollerini arttırdı. Polis, bu kapsamda depremde hasar gördüğü için güvenlik gerekçesiyle boşaltılan binaların olduğu bölgelere yoğunlaştı.

'DEPREM' YAĞMACILARI

Çabalar sonuç verdi; ev ve işyerleriyle depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldıkları tespit edilen 10 kişinin ismi, tek tek deşifre edildi. Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonla bu zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramalarda da; 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pille inşaat malzemesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli de tutuklandı.

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Deprem bölgesindeki hırsızlar tutuklandı
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