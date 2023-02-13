Diyarbakır’da arama kurtarma çalışması sürüyor

Asrın Felaketi'nde 7 binada yıkımın yaşandığı Diyarbakır'da, bir yandan arama-kurtarma çalışması sürerken, diğer yandan depremin yaralarının sarılması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler evelerine giremeyen depremzedelere her türlü desteği sunarken, Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 200 çadırın kurulacağı yeni geçici barınma alanı oluşturulması için altyapı çalışmalarına başladı. Silvan yolu üzerinde bulunan boş arazide altyapı çalışmalarını yürüten ekipler, 190 bin metrekare alanda 4 bin 200 çadırın kurulması için iş makineleriyle zemini düzeltti. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de alanda lavabo ve su ihtiyacının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yapacak. Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tuvalet, duş bölümü, çamaşırhane ve sosyal alan yer alacak. Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısında yer alan 30 dönümlük alanda ise, depremzedeler için 675 konteynerin kurulması için çalışmalar başladı.

Öte yandan, Diyarbakır'da 152 ekip, depremde yıkılmayan ancak hasar gören yapıların tespiti amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişinin ifade işlemleri devam ederken, 8 firarinin yakalanması amacıyla polisin incelemeleri sürüyor. Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin öldüğünü tespit ederken, bir kişi ise gözaltına alındıktan sonra yaşı itibariyle serbest bırakıldı.