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Giriş Tarihi: 13.2.2023 09:38

Doktor ve eczacı çifti, ölüm de ayıramadı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Doktor ve eczacı çifti, ölüm de ayıramadı

Gaziantep'teki Bahar Apartmanı birbirlerini çok seven doktor ve eczacı çifte de mezar oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Bahar Apartmanından sadece 9 kişi sağ olarak çıkarıldı. AFAD koordinesinde binada yürütülen arama kurtarma çalışmasında işadamı Kamuran Samlı ve eşi, Ortopedi Doktoru Ali Faruk Müftüoğlu ve Eczacı Selma Zübeyde Müftüoğlu ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı, işadamı Murat Çetin'in eşi Aylin Çetin ise enkazın altında cansız olarak çıkarıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Faruk Müftüoğlu (72) ve İstasyon Ocak Eczanesini çalıştıran Eczacı Selma Zübeyde Müftüoğlu'nu (65) 40 yılı aşan evliliklerinde, ölüm de ayıramadı. Müftüoğlu çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Doktor ve eczacı çifti, ölüm de ayıramadı
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