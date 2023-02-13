Kadın komandolar depremzede çocuklarla ilgileniyor

Türkiye 6 Şubat sabahı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 şiddetindeki depremle sallandı. Kahramanmaraş ile birlikte 10 ili etkileyen depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Depremin ardından devlet tüm birimleriyle harekete geçti.
İzmir'den yola çıkan Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı ekipleri, Maraş'a gelen ilk askeri birlik oldu. Suriye'ye yönelik operasyonlarda aktif rol oynayan terörle mücadele birliği olan komandolar, önceliği arama ve kurtarma faaliyetlerine verdi.
Ekipler eş zamanlı olarak da evlerini boşaltmak zorunda kalan depremzedelerin konaklayacağı çadır kentlerin kurumunda aktif rol oynadı. Mavi bereliler kentin 5 farklı noktasında binlerce çadır kurdu. Soğuk iklim çadırları, sahra çadırları ve AFAD çadırlarını da ailelerin isteği üzerine uygun görülen noktalara da çadırlarını kurdu.
'ONLARLA AĞLAYIP ONLARLA GÜLÜYORLAR'
Kurulan çadırlardan biri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kampüsü içerisinde diğeri ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kampüsü içerisinde yer alıyor. DSİ'de kurulan çadırlarda yaklaşık bin kişi kalırken, komandolar daha önce laboratuvar olarak kullanılan binayı da revire çevirerek günde yaklaşık 200 kişiye sağlık hizmeti veriyor. Depremzedelerle de yakından ilgilenen ekip içerisinde yer alan kadın komandolar da onlarla oturup dertleşiyor, ağlıyor, çocuklarla oyun oynuyorlar. Üniversite içerisinde bulunan birçok binada depremzedelerin hizmetine sunulmuş durumda.
'KÜÇÜK DEPREMZEDEDEN ASKER SELAMI'
Mavi bereliler depremzede miniklerle de kendi çocukları gibi yakından ilgileniyor. Onlara çeşitli hediyeler veren onlarla oyunlar oynayan komandolar bir yandan da güvenliklerini sağlıyor. Kadın astsubayın kucağına aldığı bir minik ise 'asker selamı' vererek vefasını göstermesi ise herkesi gülümsetti.