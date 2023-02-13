Kadınlardan çocuklara ördek sürprizi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından tüm ülkede başlatılan seferberlik tüm hızıyla devam ederken adeta tüm ülke tek yürek oldu. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarında umutlu bekleyiş sürüyor, diğer yanda depremzedeler için yardım kampanyaları düzenleniyor. Depremzede çocukların büyük felaketle birlikte yaşadıkları acılı süreci hafifletmek için kalpleri ısıtan bir düşünce de Portakal Sulu Ördek İnsani Yaşam Derneği'nden geldi.

ÖREN KADINLARDAN OYUNCAK DESTEĞİ

Çok sayıda gönüllü, deprem bölgesinde zor günlerden geçen ve psikolojileri olumuz etkilenen miniklerin yüzünü güldürmek için harekete geçti. Yaratıcı bir fikirle yola çıkan gönüllüler, sarı renk yünle el becerilerini birleştirerek çocuklar için örme ördek oyuncaklar yaptı. Kimileri oyuncak ördeklerin yapımı için kurulan atölyelerde kimileri de evlerinde ördekleri örerek deprem bölgesindeki miniklere gönderdi.

DEPREMZEDE MİNİKLERE ÖRDEKLİ SÜRPRİZ

Bir çocuğun tebessümüne vesile olabilmek için birçok kadının kenetlendiği bu kampanya sosyal medyada da büyük ses getirdi. Kampanyadan haberdar olan bir çok kadın, evlerinde oyuncaklar üreterek bir nebze de olsa katkı sağlamak için çaba gösterdi. Binlerce ördek oyuncak araçlarla deprem bölgesine götürülmek üzere yola çıktı. Depremzede minikler, kucaklarındaki oyuncak ördeklerle büyük mutluluk yaşarken miniklerin gülen gözleri ise herkesin kalbini ısıttı.

"ÖRGÜ BİLMENİN BU KADAR İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM"

Çok sayıda ördek oyuncak yapımı için durmadan çalışan gönüllü Zehra Hanımın söyledikleri ise yürekleri sızlattı. Gönüllü kadın, "Deprem bölgesindeki bir anne bana ulaşarak çocuğu için baykuş örmemi istedi. Örgü bilmemin hiç bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.