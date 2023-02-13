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Giriş Tarihi: 13.2.2023 13:47

Kınık Polyak Kurtarma Timi zamanla yarıştı anne kızı kurtardı

ERTAN GÜRCANER
Kınık Polyak Kurtarma Timi zamanla yarıştı anne kızı kurtardı

Kınık Polyak Eynez Madencilik kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Özgür Apartmanı’nın enkazından canlı olduğunu tespit ettikleri iki kişiye ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. İşbirliği yaparak saatlerce mücadele veren ekipler, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini’yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Kınık Polyak Maden Kurtarma ekipleri, Türkiye Taş Kömürleri ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde çöken binanın enkazından 160 saat sonra bir kadın ile kız çocuğunu sağ çıkardı.

Polyak ekibinden Ayhan Çay 10 saat süren yoğun mücadele sonucu iki kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Yoğun mücadele sonucunda sevinçli haberler aldıklarını anlatan Çay, "Önce kaç kişi olduklarını öğrendik, sayılarını aldık. Ne durumda olduklarını, başka yaşayan birisi olup olmadığını öğrendik. Üst katlardan, noktasını belirleyip ona göre alt zeminden tahkimatımızı alıp çalışmamızı yapıp sağ salim aldık. Daha nice iyi haberler almayı diliyorum." diye konuştu.

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Kınık Polyak Kurtarma Timi zamanla yarıştı anne kızı kurtardı
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