Kınık Polyak Kurtarma Timi zamanla yarıştı anne kızı kurtardı

Kınık Polyak Maden Kurtarma ekipleri, Türkiye Taş Kömürleri ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde çöken binanın enkazından 160 saat sonra bir kadın ile kız çocuğunu sağ çıkardı.

Polyak ekibinden Ayhan Çay 10 saat süren yoğun mücadele sonucu iki kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Yoğun mücadele sonucunda sevinçli haberler aldıklarını anlatan Çay, "Önce kaç kişi olduklarını öğrendik, sayılarını aldık. Ne durumda olduklarını, başka yaşayan birisi olup olmadığını öğrendik. Üst katlardan, noktasını belirleyip ona göre alt zeminden tahkimatımızı alıp çalışmamızı yapıp sağ salim aldık. Daha nice iyi haberler almayı diliyorum." diye konuştu.

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