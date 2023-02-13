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Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:22

Malatya’da 31 kişiye yakalama kararı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 31 kişiye yakalama kararı

Malatya'da Deprem Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 31 kişiye yakalama kararı çıkarıldı.

Kurulan Deprem Soruşturma Büroları, kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemleri koordineli bir şekilde yürütmeye başladı. Uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetleri yıkılan binalardan örnekler alarak rapor hazırlamaya başladı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Malatya’da 31 kişiye yakalama kararı
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