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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:11

Mehmetçik ile depremzede çocukların çikolata tadında buluşması

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mehmetçik ile depremzede çocukların çikolata tadında buluşması

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem binlerce yüreğe kor düşürse de deprem bölgesinden yürekleri ısıtan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Devlet-millet el ele vererek yaraları hızla sararken, deprem bölgesinde yüreklere dokunan duygusal anlar yanıyor.

ASKERLERLE MİNİKLERİN ÇİKOLATA TADINDA BULUŞMASI

Yüzlerce binanın enkaza döndüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesine koordinasyon görevi için gönderilen Amasya Merzifon'daki 5'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ve koordinasyon ekibindeki askerler, bir yandan görevlerini yaparken bir yandan da yüreklere dokunuyor. Nurdağı ilçesindeki çadırlarda kalan depremzedelerin çocuklarını ziyaret eden askerler, miniklere tek tek çikolata dağıttı. Çikolataları alan çocuklar ise asker ağabeylerine sarılarak teşekkür etti. Çocuklara moral olan askerlere miniklerin aileleri de teşekkür etti.

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Mehmetçik ile depremzede çocukların çikolata tadında buluşması
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