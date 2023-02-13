Polis otosu hoparlöründen ezan

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 kişi hayatını kaybederken 62 bin 937 kişi de yaralandı. Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta Karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4 bin 607, havayolu aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere toplam 28 bin 44 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi.

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

POLİS OTOSU HOPARLÖRÜNDEN EZAN

Depremin vurduğu Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'de ses sistemi zarara gören cami de ezan okunamaması üzerine devreye polis ekipleri girdi. Caminin yakınına gelen trafik polisi aracı getirildi. İmam, polis otosunun hoparlöründen ezan okuyarak namaz vaktini haber verdi.