20 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşegül: Hayalim Fenerbahçe’nin şampiyon olmasıdır

Enkazın altında geçirdiğim 20 saat boyunca çok kötüydüm, ağlayamıyordum, sürekli düşünceler içerisindeydim. Ama şimdi mutluyum çok şanslıyım ki kurtuldum ama babamı daha dün enkazdan çıkardılar. Babamı kaybetmenin üzüntüsü var. Burada Anneannem Remziye İnci ve Halam Remziye Altun refakatçilik yapıyor. Ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım dileğim bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıdır. Beğendiğim oyuncu Arda Güler onun formasını istiyorum" dedi.

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