20 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşegül: Hayalim Fenerbahçe’nin şampiyon olmasıdır

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme Adıyaman'da babası ve erkek kardeşiyle yakalanan 16 yaşındaki Ayşegül Turhan 20 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Depremde babasını kaybeden Ayşegül Turhan'ın tedavisi Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
HAYALİM FENERBAHÇENİN ŞAMPİYON OLMASIDIR
Enkazdan 20 saat sonra çıkarılan Ayşegül Turhan, "6 katlı binanın alt katında uyuyorduk su içmeye kalktığım zaman deprem oldu. Tam kaçmaya çalışırken dolap üstüme devrildi. Biz evde 3 kişi yaşıyorduk babam Halil, kardeşim Berat. Ben 20 saat sonra kurtuldum, ben enkazın altındayken hiçbir zaman umudumu kaybetmedim mutlaka birileri beni kurtarır diye kendi kendime teseli ettim . Kardeşim ise 3 gün sonra kurtuldu, babamda enkazın altında vefat etti.
Enkazın altında geçirdiğim 20 saat boyunca çok kötüydüm, ağlayamıyordum, sürekli düşünceler içerisindeydim. Ama şimdi mutluyum çok şanslıyım ki kurtuldum ama babamı daha dün enkazdan çıkardılar. Babamı kaybetmenin üzüntüsü var. Burada Anneannem Remziye İnci ve Halam Remziye Altun refakatçilik yapıyor. Ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım dileğim bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıdır. Beğendiğim oyuncu Arda Güler onun formasını istiyorum" dedi.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 202. saatte mucize! Deprem enkazından 4 can çıkarıldı!