Deprem anını Sabah’a anlattı: Biz çıktık bina çöktü

Erzincan'da evlendikten sonra Hatay iline eşinin görevi dolayısıyla yerleşen Münevver Polat Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 şiddetli depremlerde ikamet ettiği Hatay'daki evinde yakalandığını ve 1,5 yaşındaki oğlu ile kurtulduğunu söyledi.

Deprem anında hemen oğlunu aldığını ve kapıya doğru yöneldiğini söyleyen Polat, kapıya baktığımda merdiven yoktu, çökmüştü sürünerek kendimi oğlum ile birlikte dışarı attım biz çıktıktan sonra bina tamamen çöktü dedi.

Gece 04.17 de büyük sarsıntıyı ile birlikte canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Polat, "Sarsıntı ile birlikte çocuğumu kucağıma aldım, onu bir saniye bile bırakmayı düşünmedim. O anda kendi canımızı değil elbette çocuğumuzu düşündük. Dışarı çıktığımızda yağmur yağıyordu saatler boyu yağmur altında bekledik. Telefonumuz yoktu kimseye ulaşamadık. Ben oğlum ile birlikte çıktım. Çıktığımızda merdiven çökmüştü. Tam çıktım binada tamamen çöktü, biz zaten sürünerek çıktık. Kol ve bacaklarımızda belirgin yaralar oluştu.

DEVLETİMİZ ANINDA GEREKLİ İHTİYAÇLARI HEMEN KARŞILADI

Depremi duyar duymaz baban hemen yanımıza geldi, bizleri alarak Erzincan'a yanına getirdi. Babam bizlere yetişmese bizler mahvolmuştuk. Büyük yıkım olduğunu ve insanların orada çok şeye ihtiyaçlarının olduğunu da ifade eden Polat, oraya giyim malzemeleri acil gönderilmeli, özellikle çocuk temel ihtiyaçları. Devletimiz anında gerekli ihtiyaçları hemen karşıladı fakat yine de bahsettiğim malzemelere ihtiyaç var. Soğuk olduğu için kalın mont ve battaniyeye, soba gibi. Biz canımızı kurtardık ama bir kulağımız da orada. Oradan ne kadar fazla can kurtulursa bizlerde o kadar mutlu olacağız çünkü bir yanımız hala buruk. Göçük altında kalan arkadaşlarının olduğunu bir kısmının kurtulduğunu fakat hala haber alamadıkları arkadaşlarının olduğunu ifade ederken gözyaşlarına hâkim olamayan Münevver Polat, Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın." diyerek sözlerini tamamladı.