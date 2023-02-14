Deprem bölgesinden dönen itfaiyeciler ile ailelerin kavuşmasında duygusal anlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Depremde, Amasya İtfaiyesi ekipleri 8 personeli ile bölgeye gitti. Kahramanmaraş'ta görev alan ekipler 8 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı. İtfaiye Müdürlüğüne ait Termal kamera ile 10 kişiyi canlı tespit ettiler. Buradaki çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri Amasya'ya döndü. Ekipler, aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandı. İtfaiye ekibinde görev alan Emre Alabaş'ı eşi Fadime Alabaş kızları Elif ve Ayşe Alabaş 1 haftalık aranın ardından babalarına kavuştular.

Ailesine kavuşan Amasya Belediyesi İtfaiye eri Emre Alabaş ise, "Kahramanmaraş bölgesine gittik. Görev yerimiz Pazarcık ilçesiydi. Pazarcık'a 20 km kala tünel göçtü bilgisi geldi. Yoldan geri döndük. Kahramanmaraş'a geri dönüş yaptık. Orada AFAD bizi farklı binalara yönlendirdi. Oradaki çalışmaları yürüttük. Elhamdülillah çok güzel canlara değdik. Bayağı bir cana değdik, şükürler olsun. Çok kişiye yardım etti. Allah razı olsun Belediye Başkanımız bizlere termal kamere almıştı, vakti zamanında. Termal kameralarla çok güzel işler çıkardık. Bütün ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok özverili, koordineli bir çalışma yaptık. Allah'ım böyle şeyler bir daha yaşatmasın. Kızım, eşim karşıladı. Oradaki her şeyi gördükten sonra duygulandım, Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah" diye konuştu.

Duygulu anların yaşandığı kavuşmada itfaiye erinin eşi Fadime Alabaş "Çok zor bir süreçti. Ama şuanda şükürler olsun iyiyiz. Kavuştuk, rabbim herkese kavuşturmayı nasip etsin inşallah" dedi.