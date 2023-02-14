Deprem fırsatçılarını utandıran esnafı yazdı: Bizi paşalar gibi ağırlayıp bir kuruş para almadılar

120 yılın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerini de etkiledi. İki deprem, bölgedeki 10 ilde çok sayıda binayı yerle bir ederken, arama kurtarma çalışmalarına hız verildi. Depremden mağdur olan afetzedeler için devlet-millet el ele verdi. Türkiye'nin her yerinden deprem bölgesine yardım yağdı.
KİMİLERİ BAŞKA İLLERİN YOLUNU TUTTU
Afetzedelerin barınması için çadırlar da kurulmaya başlandı. Kimi vatandaşlar ise şehirleri terk ederek başka illerin yollunu tuttu, akrabalarının yanına gitti. Bu süreçte deprem fırsatçıları da ortaya çıktı; depremzedelere bir çorbayı 70 liraya satmaya kalkanlar bile oldu. Çirkin davranışların yanı sıra yürekleri ısıtan davranışlar da çokça yaşanıyor. Onlardan birini ise depremi Hatay'da yaşan Fatih ismindeki vatandaş sosyal medyadan paylaştı.
Hatay'da depremi yaşadıktan bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmek üzere yola koyulan Fatih, geceyi Konya'da geçirmek istedi. Yemek için Ehil Kebap adındaki restorana uğradı. Ne olduysa burada oldu. Esnaf yemek için gelenlerin araçlarının plakasının 31 olduğunu görünce Hatay'dan geldiklerini anladı. Restoranda bir güzel ağırladıktan sonra hesaba yönelen Fatih ve ailesinden bir kuruş bile almadı. Fatih, ailesi ve esnaf o esnada duygu dolu anlar da yaşadı, gözleri doldu.
"BİZİ PAŞALAR GİBİ AĞIRLAYIP 1 KURUŞ PARA ALMADILAR"
Fatih çıkarken Ehil Kebap'ın dış mekânından bir fotoğraf çekerek yaşadıklarını sosyal medyadan tek tek anlattı. Fatih şunları söyledi: "Ailemi topladım, Hatay'dan İstanbul'a doğru gidiyoruz; geceyi Konya'da geçirmeye karar verdik. Yemek için resimdeki lokantaya (EHİL KEBAP) uğradık, plakamızdan Hataylı olduğumuzu anlamışlar, bizi paşalar gibi ağırlayıp 1 kuruş para almadılar."
"GÖZLERİM DOLDU, ÇOCUKLARIM OLMASA… HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYACAKTIM"
Yaşadıklarını anlatmaya devam eden Fatih, o anlarda neler hissettiğini şöyle anlattı: "Gözlerim doldu, çocuklarım olmasa… Hüngür hüngür ağlayacaktım. Çok ısrar ettim para alsınlar diye, 'ben parasız biri değilim' dedim."
"SEN BİZİM ŞEREF MİSAFİRİMİZSİN, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"
Fatih esnafın tavrının kendini iyi hissettirdiğini belirterek, " 'Sen bizim şeref misafirimizsin, büyük geçmiş olsun' dediler. Baktım ki kasadaki arkadaşın da gözleri doldu, daha fazla ısrar etmedim. Ülkenin bir yanında yağmacılar kol gezerken diğer yanında bir plaka görüp gönül yarası edinenler var. Sadece bilin istedim. Çok teşekkür ederim, bana kendimi çok iyi hissettirdiniz. Mesele 3-5 kuruş değil; empati kuran insanların davranışları terapiden çok öte bir durum, insanı yerden kaldırıp omuzlarındaki yükü hafifletiyor" dedi.
"BİZİM YERİMİZDE KİM OLSA AYNI ŞEYLERİ YAPARDI"
Fatih'in bu paylaşımı ise sosyal medyada kısa sürede 7 milyona yakın görüntülenme elde etti. Fatih'in yazdıklarını gören, onları şeref misafiri olarak ağırlayan Ehil Kebap da sosyal medyadan Fatih'e yazarak, " Fatih bey yasınız ile bizi gururlandırdınız öncelikle teşekkür ederiz. Lakin bizler sadece olması gerekeni yaptık. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyleri yapardı. Rabbim sizlerle birlikte tüm milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı. Esnafın bu yazdıklarını gören Fatih ise son olarak şu mesajı paylaştı: "Güzel günlerde tekrar görüşürüz inşallah…"Depremin boyutu ortaya çıktı: Asrın felaketi uzaydan böyle görüntülendi…