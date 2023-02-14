Deprem fırsatçılarını utandıran esnafı yazdı: Bizi paşalar gibi ağırlayıp bir kuruş para almadılar

"GÖZLERİM DOLDU, ÇOCUKLARIM OLMASA… HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYACAKTIM"

Yaşadıklarını anlatmaya devam eden Fatih, o anlarda neler hissettiğini şöyle anlattı: "Gözlerim doldu, çocuklarım olmasa… Hüngür hüngür ağlayacaktım. Çok ısrar ettim para alsınlar diye, 'ben parasız biri değilim' dedim."

"SEN BİZİM ŞEREF MİSAFİRİMİZSİN, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Fatih esnafın tavrının kendini iyi hissettirdiğini belirterek, " 'Sen bizim şeref misafirimizsin, büyük geçmiş olsun' dediler. Baktım ki kasadaki arkadaşın da gözleri doldu, daha fazla ısrar etmedim. Ülkenin bir yanında yağmacılar kol gezerken diğer yanında bir plaka görüp gönül yarası edinenler var. Sadece bilin istedim. Çok teşekkür ederim, bana kendimi çok iyi hissettirdiniz. Mesele 3-5 kuruş değil; empati kuran insanların davranışları terapiden çok öte bir durum, insanı yerden kaldırıp omuzlarındaki yükü hafifletiyor" dedi.