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Giriş Tarihi: 14.2.2023 14:13

Depremi yaşayan çocuklara jandarma ablalarından moral

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremi yaşayan çocuklara jandarma ablalarından moral

Asrın felaketinde depremzede çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp sağlıklı vakit geçirmeleri için Osmaniye’de Kayı Boyu Kız Yurdu'nda oluşturulan etkinlik alanında kadın jandarmalar da görev yapıyor. Çocuklarla oyun hamuru, resim ve boyama etkinliklerinde bir araya gelen jandarma personeli, onlara bir nebze olsun depremin acılarını unutturmak için çaba sarf ediyor.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dilek Bektaş, "Her konuda destek sunmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oluyor. Umarım daha mutlu ve güzel günler görürler. Çocuklar, etkinliklerle travmadan uzaklaşıyor. Depremden dolayı etkilenmiş ve korkmuş vaziyetteler. Biz onlarla etkileşime girdikten sonra oyunla ilgilendikleri için o durumu biraz atlattılar. Çocukların dünyası farklı" dedi.

Jandarma personeli başta olmak üzere farklı kurumlardan gönüllülerin destek verdiği etkinliklere katılan çocuklardan 12 yaşındaki Ecrin Çetin, güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Jandarma ablalarımızla oyun hamurlarıyla oynayıp resim çiziyoruz. Ben de onları çok sevdiğim için resim yapıyorum, kendilerine hediye edeceğim" derken, 10 yaşındaki Hatice Kızılay da kardeşiyle katıldığı etkinliklerde eğlendiklerini, genellikle renkli kalemleri kullanarak boyama yaptığını anlattı.

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Depremi yaşayan çocuklara jandarma ablalarından moral
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