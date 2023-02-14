Enkaz başında hayat kurtaran cümle... "Tırnağını bir yere sürt"

'HALA MUCİZELERİ BEKLİYORUZ'

Dinleme cihazlarının kullanıldığı sırada ortamın tamamen sessiz olması gerektiğini vurgulayan Navruz, ''Yaklaşık 250 metrekare alanda, 500 adım çevresinde sessizlik sağlamalı çünkü o cihazlar ufak bir taş hareketini bile algılayabiliyor. Dinleme yapılırken bütün vatandaşlarımızın olduğu yere çökmesi gerekiyor. Tamamen sessiz kalarak, enkaz altındaki vatandaşlarımızın o cihazları duymaya çalışmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz takdirde 162'nci saatte vatandaşlarımızı çıkarmış durumdayız. Hala mucizeleri bekliyoruz. Buna dikkat edersek arama-kurtarma ekibi olarak seviniriz" diye konuştu.