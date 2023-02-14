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Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:58

Fethiye Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişi görev yapacak

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye Adalet Sarayı’ndan deprem bölgesine 25 kişi görev yapacak

Asrın felaketinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki deprem felaketinin soruşturmalarında görev yapmak üzere Fethiye Adalet Sarayı’ndan geçici görevlendirme için İskenderun'a hareket eden 10 savcı ve 15 personelden oluşan ekip, oradaki adli soruşturmalarda görev alacaklar.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken deprem ile ilgili soruşturmalar için Fethiye Adalet Sarayı'nda görevli 10 savcı ile 15 personel İskenderun'a gitti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve Fethiye Adalet Sarayı'nda görevli savcı ve personellerden oluşan 25 kişilik ekip, Hatay, İskenderun'a geçici olarak görevlendirildi. Ekibin deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, adli soruşturmalar da görev alacakları öğrenildi. Fethiye'den yola çıkan 10 savcı ve 15 personeli Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı ve 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan ve diğer ilgililer uğurladı.

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Fethiye Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişi görev yapacak
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