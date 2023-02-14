Fethiye Adalet Sarayı’ndan deprem bölgesine 25 kişi görev yapacak

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken deprem ile ilgili soruşturmalar için Fethiye Adalet Sarayı'nda görevli 10 savcı ile 15 personel İskenderun'a gitti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve Fethiye Adalet Sarayı'nda görevli savcı ve personellerden oluşan 25 kişilik ekip, Hatay, İskenderun'a geçici olarak görevlendirildi. Ekibin deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak, adli soruşturmalar da görev alacakları öğrenildi. Fethiye'den yola çıkan 10 savcı ve 15 personeli Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı ve 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Ungan ve diğer ilgililer uğurladı.