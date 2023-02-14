Gaziantep’te hayatını kaybeden 3 kişilik Sönmez ailesi Cizre’de defnedildi

Kahramanmaraş Merkezli iki ayrı depremde Gaziantep'te ikamet ettikleri binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Mimar Turgut Sönmez, eşi Saadet ve çocukları Enhan Cizre Asri Mezarlığında yan yana defnedildi.

Gaziantep Merkez İbrahimli Mahallesi Emre Apartmanı'nın 1. katında eşi Saadet ve 2 yaşındaki çocukları Enhan ile ikamet eden Mimar Turgut Sönmez, Turgut oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların yapmış olduğu arama kurtarma çalışmaları sonucu Mimar Sönmez ve ailesi merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.

Arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan üç kişilik Sönmez Ailesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şırnak'ın Cizre İlçesine getirildi.

Cenaze aracı ile Cizre'ye getirilen Cenazeler ilk önce Kale Mahallesinde bulunan baba evine getirildi.Genç Mimar ve ailesi Meydan Başı kılınan cenaze namazından sonra binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığında yan yana defnedildi.