Genç sağlıkçı Gaziantep’te depremde hayatını kaybetti

Karacabey ilçesinde yaşayan ve 2'nolu 112 istasyonunda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tayfun Adak, uzun dönem yedek Subay olarak vatani görevini yapmak üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitti. Burada yine kendisi gibi Subay arkadaşlarıyla Zaman apartmanında bir daire tutan Adak, 2 arkadaşıyla birlikte 6 Şubat günü sabaha karşı 04:17'de meydana gelen 7.7'lik büyük depremde yıkılan binanın altında kaldı. Yaşanan yüzyılın felaketinde bölgeye sevk edilen binlerce arama kurtarma ekibi zamana karşı yarışarak enkaz altında kalanları çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmaya koyuldu.

TANIDIK BİR YÜZLE KARŞILAŞAN EKİPLER HÜZNE BOĞULDU

Gaziantep'te yıkılan binalara müdahale etmek için bölgeye sevk edilen Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, AFAD'ın koordinesinde Tayfun Adak'ın kaldığı Zaman apartmanında görevlendirildi. Ekipler enkazda canla başla çalıştı. Çalışmaların 7'nci gününde cansız bir bedene ulaşan ekipler, Karacabey'den tanıdıkları Tayfun Adak ile karşılaşınca büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Aramalarda Adak'ın ev arkadaşları Astsubay Cengizhan Üz ve Hüseyin Esen'in de cansız bedenlerine ulaşıldı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Karacabey'de vatani görevine gitmeden önceki son mesai gününde çalıştığı ambulansın önünde asker selamı veren genç sağlıkçı Tayfun Adak'ın nişanlı olduğu öğrenildi. Vatani görevini bitirdikten sonra memleketi Karacabey'de evlilik hazırlıklarına başlamayı planlayan Adak'ın cenazesi, Karacabey Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.