Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 şehirde yıkım meydana gelirken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kalırken, öbür taraftan da alt katlara ulaşım için iş makineleri enkazlara girdi. Yaşanan yıkımın ardından devlet elini tüm deprem bölgelerine uzattı. Yardım ulaşmayan, yaralı tahliyesi yapılmayan uzak nokta kalmadı.