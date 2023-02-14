Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti
Giriş Tarihi: 14.2.2023 09:57

Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti

Kahramanmaraş merkezli depremleri haberleştirmek için olayın yaşandığı ilk gün hızla Kahramanmaraş merkeze gelen muhabirlerimiz Mevlüt Hasgül ve Tolga Yanık ziyaret ettikleri köyde çocuklar tarafından ilgi gördü. Muhabirimiz Mevlüt Hasgül, çadır kent etrafında drone uçururken çocukların ilgisi üzerine kumandayı onlara verdi. Çocuklar ise karşılık olarak Mevlüt Hasgül’e çadır kentte çizdikleri resimlerden hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 şehirde yıkım meydana gelirken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kalırken, öbür taraftan da alt katlara ulaşım için iş makineleri enkazlara girdi. Yaşanan yıkımın ardından devlet elini tüm deprem bölgelerine uzattı. Yardım ulaşmayan, yaralı tahliyesi yapılmayan uzak nokta kalmadı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

SABAH muhabirleri Mevlüt Hasgül ve Tolga Yanık da depremin vurduğu uzak noktaları haberleştirmek için Pazarcık'ın köylerine gitti.

Burada çadır kentteki yaşamı haberleştiren muhabirlerimizden Mevlüt Hasgül dron uçurduğu esnada çocuklar ilgi gösterdi. Çocuklar kendilerine drone uçuran muhabirimiz Mevlüt Hasgül'e çadır kentte çizdikleri resimleri hediye etti.

SON DAKİKA Haberler: Depremin 9. gününde umutlar tükenmedi! Kahramanmaraş'tan peş peşe müjdeler: 5 dakika içinde 2 mucize

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA