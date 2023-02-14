Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan kareler! Depremzede çocuklar, SABAH muhabirine resim hediye etti

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 şehirde yıkım meydana gelirken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında bir hafta geride kalırken, öbür taraftan da alt katlara ulaşım için iş makineleri enkazlara girdi. Yaşanan yıkımın ardından devlet elini tüm deprem bölgelerine uzattı. Yardım ulaşmayan, yaralı tahliyesi yapılmayan uzak nokta kalmadı.
DUYGULANDIRAN ANLAR
SABAH muhabirleri Mevlüt Hasgül ve Tolga Yanık da depremin vurduğu uzak noktaları haberleştirmek için Pazarcık'ın köylerine gitti.
Burada çadır kentteki yaşamı haberleştiren muhabirlerimizden Mevlüt Hasgül dron uçurduğu esnada çocuklar ilgi gösterdi. Çocuklar kendilerine drone uçuran muhabirimiz Mevlüt Hasgül'e çadır kentte çizdikleri resimleri hediye etti.SON DAKİKA Haberler: Depremin 9. gününde umutlar tükenmedi! Kahramanmaraş'tan peş peşe müjdeler: 5 dakika içinde 2 mucize