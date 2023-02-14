Miniklerden depremzedelere duygu dolu mesajlar

Yardım bölgesine yardımda bulunanlardan biri de minik Sahra'ydı. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım merkezine oyuncaklarını ve kumbarasındaki parayı gönderen Sahra, kendi yaptığı resme, "Merhaba, benim adım Sahra. Size en sevdiğim oyuncaklarımı yolluyorum. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Kumbaramdaki paraları size gönderiyorum" notunu ekledi.