Miniklerden depremzedelere duygu dolu mesajlar

Ümraniyeliler geçtiğimiz hafta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık ikiz depremlerin ardından 7'den 70'e büyük bir özveriyle deprem bölgesine yardım göndermek için çalışıyor. Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı öncülüğünde AFAD koordinesinde kapalı pazar alanında oluşturulan yardım merkezinde 9 günde tonlarca yardım malzemesi toplanarak, deprem bölgesine sevki sağlandı.
Ümraniyeli çocuklar da yardım kampanyasına ebeveynleriyle birlikte büyük destek veriyor. Merkeze ulaşan yardım malzemelerine eklenen notlar dikkat çekiyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardımlaşma örneği ortaya koyan vatandaşlar yaptıkları yardımlara ekledikleri mesajlarla depremzedelere moral veriyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların notları çalışmalarda görev alanların gözlerini yaşartıyor. Minikler kampanyaya oyuncak, harçlık ve şekerlerle destek oluyor.
Yardım bölgesine yardımda bulunanlardan biri de minik Sahra'ydı. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım merkezine oyuncaklarını ve kumbarasındaki parayı gönderen Sahra, kendi yaptığı resme, "Merhaba, benim adım Sahra. Size en sevdiğim oyuncaklarımı yolluyorum. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Kumbaramdaki paraları size gönderiyorum" notunu ekledi.