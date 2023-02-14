Suçağı ailesinden geriye aile fotoğrafları ve çocukların karneleri kaldı

Kahramanmaraş'ta, enkazlardan saçılan fotoğraflar yürekleri burkuyor. Enkazlarda kalan yakınlarını gözyaşları içerisinde bekleyen depremzede yakınları da hem bu fotoğrafları topluyor hem de hatıralarıyla hasret gideriyor. Görevliler de sahipsiz fotoğrafları bir poşete koyup yakınlarının alması için enkaz kenarlarına bırakılıyor.
Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan Seçkin Apartmanı da yerle bir oldu. Deprem sırasında fabrikada gece vardiyasında olduğu için kurtulan Ümit Suçağı'nın (40), eşi Ayşegül ile çocukları Buğra (11) ve Buğlem (10) enkazda kaldı. Enkazın önünden bir dakika bile ayrılmayan baba Ümit Suçağı, eşi 52'nci saatte kurtarılınca, büyük sevinç yaşadı.