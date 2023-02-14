Suçağı ailesinden geriye aile fotoğrafları ve çocukların karneleri kaldı

Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan Seçkin Apartmanı da yerle bir oldu. Deprem sırasında fabrikada gece vardiyasında olduğu için kurtulan Ümit Suçağı'nın (40), eşi Ayşegül ile çocukları Buğra (11) ve Buğlem (10) enkazda kaldı. Enkazın önünden bir dakika bile ayrılmayan baba Ümit Suçağı, eşi 52'nci saatte kurtarılınca, büyük sevinç yaşadı.