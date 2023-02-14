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Giriş Tarihi: 14.2.2023 10:32

Suçağı ailesinden geriye aile fotoğrafları ve çocukların karneleri kaldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Suçağı ailesinden geriye aile fotoğrafları ve çocukların karneleri kaldı

Kahramanmaraş’ta depremden çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olduğu için kurtulan Ümit Suçağı’nın eşi 52’nci saatte enkazdan çıkarıldı. Çocukları Buğra (11) ve Buğlem ise canlı olarak kurtarılamadı. Suçağı ailesinin mutlu günlerinden geriye camı kırılmış aile fotoğrafları ve hayatını kaybeden çocuklarına ait karneler kaldı.

Kahramanmaraş'ta, enkazlardan saçılan fotoğraflar yürekleri burkuyor. Enkazlarda kalan yakınlarını gözyaşları içerisinde bekleyen depremzede yakınları da hem bu fotoğrafları topluyor hem de hatıralarıyla hasret gideriyor. Görevliler de sahipsiz fotoğrafları bir poşete koyup yakınlarının alması için enkaz kenarlarına bırakılıyor.

Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan Seçkin Apartmanı da yerle bir oldu. Deprem sırasında fabrikada gece vardiyasında olduğu için kurtulan Ümit Suçağı'nın (40), eşi Ayşegül ile çocukları Buğra (11) ve Buğlem (10) enkazda kaldı. Enkazın önünden bir dakika bile ayrılmayan baba Ümit Suçağı, eşi 52'nci saatte kurtarılınca, büyük sevinç yaşadı.

Çocukları ise kurtulamadı. Suçağı ve ailesinden geriye ise camı kırılmış fotoğraf panosu kaldı.

Bu pano görenlerin yüreğini yaktı. Enkazlardan çıkan fotoğraflar arasında evlilik teklifi yapan bir çift, askerlik fotoğrafları, sünnet düğünü fotoğrafları, çocuk fotoğrafları ile 4'üncü sınıfa giden 10 yaşındaki Begüm'ün ilk dönemde aldığı takdirname de vardı.

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Suçağı ailesinden geriye aile fotoğrafları ve çocukların karneleri kaldı
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