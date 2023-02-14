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Giriş Tarihi: 14.2.2023 15:56

Telefonla hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefonla hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın

Tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından bağış yapmak isteyen pek çok vatandaş oldu ancak dolandırıcılar depremi fırsat bildi. Sahte internet siteleri üzerinden bağışçıları kandırmak isteyen dolandırıcılar kimlik ve banka bilgilerini alarak bağışçıları dolandırmaya çalışıyor. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı acil olarak vatandaşların cep telefonlarına SMS göndermeye başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tüm Türkiye, depremzedeler için seferber oldu. 7'den 70'e herkes elini taşın altına koyarak deprem bölgesine yardım göndermeye başladı. Bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı emniyet ve jandarma teşkilatı da önlem üzerine önlem alırken dolandırıcılar da boş durmuyor. Dolandırıcılarla ilgili gelen haberler İçişleri Bakanlığı'na harekete geçirdi. Bakanlık bununla ilgili depremzedelere yardım için harekete geçen milyonlarca vatandaşa uyarıda bulundu.


İçişleri Bakanlığı vatandaşların cep telefonlarına bir SMS atarak konuyla ilgili bir duyuru yaptı ve acil olarak bilgilendirme yaptı. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "Telefonda deprem yardımı toplama dağıtma bahanesiyle para ve hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın. Bankacılık şifrenizi kimseyle paylaşmayın" denildi.

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Telefonla hesap bilgilerinizi isteyenlere inanmayın
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