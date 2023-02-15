Ankara’dan deprem bölgesine seferberlik

Ankara'daki AK Partili belediye ekipleri, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda bir taraftan Ankara'ya gelen depremzedelere konaklama imkanları sağlamaya çalışırken bir taraftan da deprem bölgesinde aksayan belediye hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. 7 İlde aşevi kuran AK Partili belediyeler halkın hem de kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılıyorlar.

Ankara'dan deprem bölgesindeki illere dağılan ilçe belediyelerinin çeşitli ekipleri, kurtarma faaliyetlerinden çöp toplamaya, halk sağlığı için çok gerekli olan hijyen faaliyetlerinden sosyal desteğe kadar birçok hayati önemdeki hizmeti, yerine getiriyorlar. Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinde sorun olarak gündeme gelen çöp probleminin önlenmesi için felaketin ilk günlerinde yola çıkarılan çöp kamyonları ve yedekli personellerle 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım ve altyapı probleminin yaşandığı deprem alanlarında biriken çöplerin kaldırılması için aralıksız çalışan ekipler hem salgın riskinin önlenmesi hem de bölgede yürütülen çalışmaların daha temiz bir ortamda yapılması için çaba gösteriyor.

MOBİL AŞEVLERİ İLE DEPREMZEDELERE VE KURTARMA EKİPLERİNE SICAK YEMEK

Deprem felaketinin yaşanması ile birlikte Kahramanmaraş merkezde yer alan Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü içine aşevi kurduklarını ve burada vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, " Bölgede ivedilikle aşevimizi kurduk. Günlük iki öğün sıcak yemek çıkararak hem depremzedelerimize hem de arama kurtarmada görev yapan vefalı ekiplerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca Ramazan ayı ile ilgili çalışmalarımız var. 4 ilimize Ramazan çadırı kurup mübarek ayda vatandaşlarımıza sıcak iftarlık sunacağız." dedi.





Sincan Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurulan mobil aşevi de hem arama kurtarma ekiplerine hem de depremzedelere 7/24 sıcak yemek ve çorba temini sağladıktan sonra Adıyaman bölgesine geçerek orada hizmet vermeye başladı. "Acımızı, kederimizi ekmeğimizi birlikte paylaşacak; zorluklara birlikle göğüs gereceğiz" diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Deprem bölgelerimizde aşevi ekiplerimizle birlikte sıcak yemek dağıtımımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesi de Kahramanmaraş'ta sahra çadırı kurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Depremzedeler ve kurtarma ekiplerimiz için sabahları 08.00 – 12.00 saatleri arasında kesintisiz çorbamız hazırlanıyor. 12.00 – 21.00 saatleri arasında ise kesintisiz çorba, nohut, pilav sandviç, kek, çikolata, çay bisküvi ve meyve suyu ikramı yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve gönüllerinden gelen yardımseverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu zor günleri tüm Türkiye, birlik içerisinde atlatacaktır. Allah'tan bir daha böyle afetleri bizlere yaşatmaması için duacıyız. İhtiyaç olduğu sürece burada ekiplerimizi bulundurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkent'in deprem bölgesine yemek desteği için ekip gönderen ilçe belediyelerinden bir tanesi de Nallıhan Belediyesi oldu. Nallıhan Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Şanlıurfa'daki depremzedelere sıcak yemek, erzak, temel gıda ürünleri ve yakacak malzemeleri sağlamaya devam ediyor. Nallıhan Belediyesi depremzedeler için Kahramanmaraş Afşin'de kurduğu aşevinde de her öğün sıcak yemek, erzak, temel gıda ürünleri ve yakacak malzemeleri ile afetzedelere desteğini sürdürüyor.

Ankara'nın Bala Belediyesi'nden 5 kişilik bir ekip de Gaziantep'in İslahiye Bahçelievler Mahalle Konağı önünde depremzedelerimize yemek ikram ediyor.

ÇUBUK BELEDİYESİ'DEN 2 BİN KİŞİLİK DEPREMZEDEYE YARDIM

İlçeye gelen depremzedeler belediye tarafından kurulan Esenlik Hayır Çarşı'na gelerek burada gıdadan kıyafete, ev eşyasından yakacağına tüm ihtiyaçları karşılanırken, kurulan aşevinde 2 öğün sıcak yemek çıkarılarak her gün depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Çubuk Belediyesi bu güne kadar bölgeye 40 tır insani yardım ulaştırırken, 1 kamyon, 5 ekskavatör, 7 çekici, 6 kepçe, 2 lojistik araç, 1 kırıcı kepçe, 1 vinç 1 su tankeri, 3 konteyner, 2 minibüs ve 38 personelini depremin yaralarını sarmak için bölgeye gönderildi.

Belediyemizden teknik ekiple birlikte iş makinaları, su tankeri, çekici gibi araçları da bölgeye gönderdik. Bunun yanında belediyemizden ve ilçemizdeki gönüllülerimizden oluşan ekiplerde bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

MAMAK BELEDİYESİ KURTARMA VE AŞEVİ İLE BÖLGEDE

Mamak Belediyesi Arama Kurtarma Timi (MAKUT) enkaz bölgesinde bir canlıyı daha sağ çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. 10 kişilik MAKUT ekibi ve Mamak Belediyesi'nin gönüllü personelleri, enkazdan 19 can kurtardı. Son olarak 27 yaşındaki bir hamileyi çıkaran ekipler, mutluluk gözyaşı döktü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ekiplerimiz burada çevre binalarda sürekli dinleme yapıyor, termal kameralarımız var, teknik ekiplerimiz var. Acaba bir cana daha ulaşabilir miyiz diye canla başla mücadele ediyorlar. Burada yaraların sarılması çok kıymetli. Sadece MAKUT ile bölgede değiliz. Mobil aşevimizle, mobil şarj istasyonumuz ile, çay çorba ikram araçlarımız ile, cenaze araçlarımızla depremzede kardeşlerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Ankara'nın en küçük ilçe belediyesi olan Evren Belediye Başkanlığı da hayırseverlerin de katkılarıyla deprem bölgesine yardımları sürdürüyor. Evren Belediyesi deprem bölgesinde 1 adet yardım tırı, 1 adet yardım kamyonu , 1 adet cenaze nakil aracı ve 1 adet otobüs ile depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

PURSAKLAR'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLARA MORAL

Pursaklar Belediyesi de Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Pursaklar'a gelen çocuklara gönüllü ekiplerle birlikte çeşitli oyunlarla moral verdi. Pursaklar Yaşam Merkezine gelen depremzede ailelerle tek tek görüşen Başkan Ertuğrul Çetin, ailelerini bekleyen çocukların gönüllerini hoş etmek için çeşitli oyunlar düzenlediklerini ifade etti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Deprem mağduriyeti ile ilçemizde misafir ettiğimiz ailelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da anne babalarını bekleyen, minik depremzedelerimizi, ablaları azıcık da olsa mutlu etmeye çalışıyor. Hem gönüllülerimiz hem de personelimiz, çok nazik ve titiz davranarak, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçüğünde büyüğüne depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

BEYPAZARI BELEDİYESİ BÖLGEDE

Asrın felaketinde ilk günden bu yana deprem bölgesindeki çalışmalara destek veren Beypazarı Belediyesi düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeleri depremzedelere ulaştırırken bir yandan Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 adet mobil mutfak tırı ile günlük 20000 kişiye sıcak yemek ikram ediyor, diğer yandan da bölgeye gönderdiği araçları ve 40 personeli hem arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor hem de çöp toplama çalışmaları ile cenaze hizmetleri konusunda destek veriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; ''Kahramanmaraş'ta ekiplerimiz, bölgedeki yaraları sarmak için gece gündüz demeden tüm gayretiyle çalışmaya devam ediyor. Acıları biraz olsun hafifletmek için elimizden ne geliyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Yardımları hemşehrilerimizin gönlünden geçtiği gibi hakkıyla yerine ulaştırıyoruz. Gönlünün zenginliğini kardeşleri ile paylaşanlara, emektar kadınlarımıza, kocaman yürekli çocuklara, az çok demeden bu da benden olsun diyip seferber olan herkese maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. ''Evim evindir'' diyerek Beypazarı'mızda misafir ettiğimiz ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını el birliğiyle gideriyoruz. Devlet millet el ele bu süreci birlikte atlatacağız, yaraları birlikte saracağız.'' dedi.