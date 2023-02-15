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Giriş Tarihi: 15.2.2023 17:43

Deniz kumu; kalitesiz malzeme kullanmışlar

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deniz kumu; kalitesiz malzeme kullanmışlar

Adana’da yıkılan ve 418 kişiye mezar olan 11 binayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 11’i, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, yürütülen soruşturmada tepki çeken detaylara ulaşıldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ardı ardına yaşanan depremlerde Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'da biri cami 12 bina yıkıldı. Apartmanların enkazından 418 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 34 kişi de depremden yaralı olarak kurtarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların enkazından örnekler aldı. Yürütülen soruşturmada da söz konusu yapılarda deniz kumuyla birlikte eksik ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hakkında gözaltı kararı verilen 2'si kadın 16 kişiyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında yapı müteahhidi, inşaat mühendisi, fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu B.Ç.D. adlı kadınla birlikte M.H., M.R.A, Ö.F.G., M.Ş., E.N.S., H.Z.Y., B.A, M.H.T., A.K. ve A.Ş.'nin de bulunduğu 11 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Suçu birbirinin üzerine attıkları öğrenilen zanlılar, alınan geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında da gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Deniz kumu; kalitesiz malzeme kullanmışlar
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