Deprem bölgesinde dezenfeksiyon başladı

Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen diğer illerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken salgın hastalıklar konusunda önlemler alınıyor. Türkiye'nin adeta yardım olup aktığı deprem bölgesinde kamu kuruluşları hijyen koşullarının sağlanması için çalışmalar yapıyor. Tüm ekipleriyle bölgede yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de Hatay'da depremden etkilenen alanlarda kemirgen mücadelesi ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

SALGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Deprem bölgesinde vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın riskine karşıda önlem alıyor. Büyükşehir depremzedelerin kaldığı çadır kentlerde ve toplanma alanlarında hastalık yayılmasını önlemek maksadıyla dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Vektörle Birimi, vektörle mücadele çalışmaları kapsamında kemirgen mücadelesi ve dezenfeksiyon çalışmaları için 5 araç, 13 personelin yanı sıra cihaz ve ekipmanlarla deprem bölgesine gitti. Ekipler, çadır kentler ve toplanma alanlarıyla tuvaletler başta olmak üzere çok sayıda noktada dezenfekte çalışması yapıyor.