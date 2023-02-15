Depremde yaralanan 30 kişi uçak ile İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, deprem bölgesindeki yaralıların İstanbul'a nakli sürüyor. Adana'dan hareket eden, içerisinde 30 yaralı ve 18 refakatçının bulunduğu 222. Filo'ya ait C130 askeri kargo uçağı, saat 03.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na indi.