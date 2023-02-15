Filistin ekibi Malatya’dan Adıyaman’a geçti

Depremin 2'inci günü kente gelen Filistin Kızılay arama kurtarma ekibi Malatya'daki çalışmalarını tamamlayıp Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına destek için gitti.

Filistin arama kurtarma, Türkiye herzaman Filistin'in ve Filistin halkının yanında oldu. Yaşanan bu afettin açısını Türk halkı kadar, Filistin halkıda hissettik. Biz depremi duyar duyar duymaz yola çıktık.

Buraya geldigimizde gördüğümüz manzara karsısında, çok üzüldük. Ancak Türkiye'deki dayanışmayı görünce bu acıların Bir an önce giderileceği yönelik inancımız var. Biz Filistinliler olarak büyük vefa borcumuz olan Türkiye'nin her zaman yanında olacağız. Bizler bu yaraların sarilmasi için dualarımızı eksik etmeyeceğiz.