Kahramanmaraş’ta salgın riskine karşı ilaçlama seferberliği başlatıldı

Türkiye'yi sarsan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde, deprem bölgelerinde bir taraftan yaralar sarılırken diğer taraftan ikinci bir riskle karşı karşıya kalındı. Ekipler kent genelinde salgın riskine karşın ilaçlama seferberliği başlattı.

Kayseri Melikgazi Belediyesi ekipleri, cenaze araçları, cenazelerinin konulduğu ve çıkarıldığı yerler, tuvaletler ile yemek yenilen ve dağıtılan yerlerin çevrelerinde detaylı bir şekilde ilaçlama çalışması yaptı. Belediye personeli Ömer Güllü, "Herhangi bir salgın riskine karşın önlem alıyoruz. Cenaze çıkartılar yerler, cenaze araçları, yemek yenilen yerler ve çevreleri, tuvalet gibi alanlarda ilaçlamalarımızı yapıyoruz" dedi.