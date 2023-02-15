Kızılay deprem bölgesinde 20 milyon kişilik yemek dağıtımı yaptı

Depremin ilk anından bu yana hem afetten etkilenen vatandaşlara hem de arama kurtarma ekiplerine battaniye dağıtımına devam eden Kızılay, kış koşullarının afetzedeleri olumsuz etkilememesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay, hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde 150 bin parçadan fazla kışlık kıyafet, mont, ayakkabı ile atkı ve bere dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların afet bölgesinde Kızılay'a emanet ettiği yüz binlerce parçadan oluşan giyim malzemeleri de afetzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, 2 milyonu aşkın temizlik malzemesi ve 65 bin sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye 100 bini aşkın mama ve yaklaşık 100 bin bebek bezi de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi.

20 MİLYON KİŞİLİK SICAK YEMEK

Kızılay sahada 961 profesyonel ve günlük 4 bin 565 gönüllüsü ile çalışmalara destek veriyor. Kızılay 86 ikram aracı, 320 mobil mutfak, 33 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 diğer araçlar olmak üzere bölgede toplamda 791 araçla hizmet veriyor. Ayrıca 5 Kızılay aşevin afetzedelere düzenli olarak yemek çıkarılıyor. Kızılay koordinesindeki Beslenme Platformu ise şimdiye kadar yaklaşık 4.5 milyon kişilik çorba, 20 milyon kişilik sıcak yemek, 22 milyon ekmek dağıttı. Ayrıca, 10 milyondan fazla ikramlık malzeme ve 15.5 milyon adet su ile 2 milyondan fazla içecek, 1.5 milyon muhtelif gıda dağıtımı gerçekleştirdi.