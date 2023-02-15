Melike enkazdan 222 saat sonra sağ çıkarılmıştı... Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi

Bilinci açık olan ve konuşabilen İmamoğlu'nun, yapılan ilk kontrollerinde vücudunda herhangi bir omurga ya da kırık kemiğe rastlanmadı. İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Şu anda görünen omurga ya da herhangi bir kemik kırığı yok. Beyin ve göğüsle ilgili bazı filmler çekildi; bunun sonuçlarını değerlendireceğiz" dedi.
'EZİLME SENDROMU' BELİRTİSİ
Gündüz, "Hastamızın şu anda bilinci açık ve nefes alışverişleri de düzenli. Solunum cihazına da ihtiyacı yok. Uzun süre aç ve susuz kalmanın getirmiş olduğu bir takım olumsuz belirtiler var ve tedavisine de başlandı. Hastanın sağ bacağında hafif bir dolaşın sorunu ihtimali var. Uzun süre göçük altında kalan hastalarımızda ezilme sendromu dediğimiz bir durum da ortaya çıkabiliyor.
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Bu konuda da hastamızı yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, açıklamasını da şöyle sürdürdü; "Şu anda bilinci açık, solunumu normal, el ve ayaklarında da hareketlilik var. Beyinde ya da göğüste herhangi bir şey olup olmadığını da yapacağımız tetkikler sonrasında net bir bilgi edinebileceğiz. Umarım önümüzdeki günlerde bu mucizeyi, uygulanacak tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde yakınlarına teslim edeceğiz."
BİR MUCİZE YAŞANIYOR
Gündüz, "Bu kadar uzun süre göçük altında susuz kalmak, vücutta çok ciddi hasarlara neden olabilir. Çok büyük ihtimalle de olur. Buna bağlı organ yetmezlikleri gelişebilir. Bu nedenle de gerçekten bir mucize yaşanıyor. İnşallah hastamızın vücudundaki diğer yaraları tedavi ederek, bu mucizeyi yeniden hayatla buluşturmak istiyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.