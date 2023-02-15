Melike enkazdan 222 saat sonra sağ çıkarılmıştı... Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi

'EZİLME SENDROMU' BELİRTİSİ

Gündüz, "Hastamızın şu anda bilinci açık ve nefes alışverişleri de düzenli. Solunum cihazına da ihtiyacı yok. Uzun süre aç ve susuz kalmanın getirmiş olduğu bir takım olumsuz belirtiler var ve tedavisine de başlandı. Hastanın sağ bacağında hafif bir dolaşın sorunu ihtimali var. Uzun süre göçük altında kalan hastalarımızda ezilme sendromu dediğimiz bir durum da ortaya çıkabiliyor.

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Bu konuda da hastamızı yakından takip ediyoruz" diye konuştu.