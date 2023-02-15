SABAH AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne girdi: "Son çakıl taşı kalkana kadar umudumuz tükenmeyecek"

326 PERSONEL İLE SAHADAYIZ

CEKUT'un 19 ekip ve 326 personel ile sahada görev yaptığını aktaran Çelik, 2 kaza kırım aracı, 5 ani müdahale aracı ve 21 genel maksatlı personel taşıyıcı olmak üzere toplam 28 araba ile sahada görev aldıklarını kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Çelik, "Kahramanmaraş özelinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanan enkazlarımız var. Fakat birçok vatandaşımız halen enkaz altında, hala vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SON ÇAKIL TAŞI KALKANA KADAR UMUDUMUZ TÜKENMEYECEK"

Kendisinin birçok afet bölgesinde görev aldığını ancak böyle bir afet görmediğine dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti: "Ben birçok afette görev aldım. İzmir, Elazığ gibi depremlerde görev yaptım, bu benim görev yaptığım üçüncü deprem, ben böyle bir şey görmedim. Bütün dünya burada, onlarca ülke geldi ve canla başla çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama ben böyle bir afet görmedim. Şu anda ülke olarak, dünya olarak imkansızı başarıyoruz. Herkes var gücüyle çalışıyor. İnsanüstü bir güç var. Son çakıl taşı kalkana kadar umudumuz tükenmeyecek. Hiçbir zaman çaresiz değildik, çaresiz duruma düşmedik."

Son dakika: 222. saatte gelen mucize! Bilinci açık: 42 yaşındaki Melike enkazdan sağ olarak çıkarıldı