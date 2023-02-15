SABAH AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne girdi: "Son çakıl taşı kalkana kadar umudumuz tükenmeyecek"

SABAH, Kahramanmaraş'ta kimsenin giremediği AFAD İl Afet Koordinasyon Merkezine girdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (CEKUT) ekipleri, Kahramanmaraş'ta tarih yazıyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sahadaki gönüllülerin koordinasyonundan sorumlu olan CEKUT, 19 ekip ile Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'daki enkaz bölgelerinde hayat kurtarmak için canlarını dişlerine takarak çalışıyor. CEKUT Ekip Lideri Ahmet Çelik, Kahramanmaraş'taki koordinasyonu AFAD İl Koordinasyon Merkezinde muhabirimiz Mevlüt Hasgül'e anlattı.
63 VATANDAŞI SAĞ OLARAK KURTARDILAR
CEKUT ve bölgede görev yapan gönüllüler dahil tüm STK'ların koordinasyonunu kendilerinin sağladığını söyleyen Çelik, "Şu anda Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da görev yaparak enkaz altında kalan 63 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık" dedi.
YÜREKTEN MÜCADELE
Deprem olduğu sırada Erzurum'da CEKUT eğitiminde olduklarını anlatan Çelik, "Haberi alır almaz ekipmanlarımız hazırdı. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Kahramanmaraş'a hareket ettik. Deprem dolayısıyla Malatya'da köprülerin yıkılmasından dolayı o bölgede yaklaşık 5 saat kadar çalışma yaptık ve bir vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Yollar açıldıktan sonra Kahramanmaraş'a doğru yeniden yola koyulduk ve çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.
326 PERSONEL İLE SAHADAYIZ
CEKUT'un 19 ekip ve 326 personel ile sahada görev yaptığını aktaran Çelik, 2 kaza kırım aracı, 5 ani müdahale aracı ve 21 genel maksatlı personel taşıyıcı olmak üzere toplam 28 araba ile sahada görev aldıklarını kaydetti.
KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Çelik, "Kahramanmaraş özelinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanan enkazlarımız var. Fakat birçok vatandaşımız halen enkaz altında, hala vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
"SON ÇAKIL TAŞI KALKANA KADAR UMUDUMUZ TÜKENMEYECEK"
Kendisinin birçok afet bölgesinde görev aldığını ancak böyle bir afet görmediğine dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti: "Ben birçok afette görev aldım. İzmir, Elazığ gibi depremlerde görev yaptım, bu benim görev yaptığım üçüncü deprem, ben böyle bir şey görmedim. Bütün dünya burada, onlarca ülke geldi ve canla başla çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama ben böyle bir afet görmedim. Şu anda ülke olarak, dünya olarak imkansızı başarıyoruz. Herkes var gücüyle çalışıyor. İnsanüstü bir güç var. Son çakıl taşı kalkana kadar umudumuz tükenmeyecek. Hiçbir zaman çaresiz değildik, çaresiz duruma düşmedik."
Son dakika: 222. saatte gelen mucize! Bilinci açık: 42 yaşındaki Melike enkazdan sağ olarak çıkarıldı