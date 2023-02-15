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Giriş Tarihi: 15.2.2023 15:28

Tır şoförü insani yardım malzemelerini marketlere satarken yakalandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Tır şoförü insani yardım malzemelerini marketlere satarken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından tüm Türkiye yardım seferberliği başlatırken, bir tır şoförünün bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini marketlere sattığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tır şoförü ‘Güveni kötüye kullanma’ suçundan  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için adeta zamanla yarışılırken, bir tır şoförünün deprem bölgelerine gönderilmek için Ankara'da toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı tespit edildi. Tır şoförü Y.Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Y.Ö. 'Güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Tır şoförü insani yardım malzemelerini marketlere satarken yakalandı
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