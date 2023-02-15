Tır şoförü insani yardım malzemelerini marketlere satarken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için adeta zamanla yarışılırken, bir tır şoförünün deprem bölgelerine gönderilmek için Ankara'da toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı tespit edildi. Tır şoförü Y.Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Y.Ö. 'Güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.