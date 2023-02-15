Trabzon’da açılan ’Sosyal Market’ depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Muhammet Kadir Purtaş (19), "KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu 1.sınıf öğrencisiyim. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden birkaç gün sonra annem ve babam buraya geldi. Aklım hep onlardaydı. Hep birlikte güven altındayız. Tüm ihtiyaçlarımız devletimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle karşılanıyor. Trabzon'un insanları çok sıcak ve yardımsever. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Talat Hamzaçebi ise, "Trabzon'da doğdum büyüdüm. Yıllar önce Adıyaman'a yerleştim. Orada yaşıyorum. Depremde iş yerim ve evim yıkıldı. Ailemle memleketim Trabzon'a geldim. Buranın halkı sıcak kanlı ve yardımsever. Hiç yabancılık çekmiyorum. Vatandaşımızın ve devletimizin desteğiyle kurulan "Sosyal Market"e gelerek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Allah herkesten razı olsun" diye söyledi.

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