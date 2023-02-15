Trabzon’da açılan ’Sosyal Market’ depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye genelinde yapılan yardım ve destekler sürüyor. Trabzon'da Valilik ve Afet Koordinasyon merkezince koordine edilen, vatandaşların ve devletin desteğiyle Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda kurulan "Sosyal Market"te depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Sosyal markete gelen depremzede aileler ihtiyacı olan kıyafet, gıda, çocuk bezi, ayakkabı, yiyecek ve içecek dolu kumanya gibi malzemeleri ücretsiz alıyor.
Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Melek Keklik, "Depremde evimiz zarar gördü. Kalacak yerimiz yoktu. Çocuklarım burada üniversitede okudukları için onların yanına geldik. Burada bizi çok sıcak karşıladılar. Devletimiz tarafından bir aparta yerleştirildik. Sosyal markete gelerek eksiklerimizi tamamlıyoruz. Allah devletimizden, yetkililerimizden ve vatandaşlarımızdan razı olsun." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Trabzon'a gelerek misafir edilen Şevket Purtaş (58) ise "Depremin yaşandığı saatte büyük bir sallantıyla uyandık. Felaketin ardından askerlerimiz sayesinde çadırlar alınarak, sıcak yerde barındık. Devletimiz ve 71 ilimiz yardım için seferber oldu. Biz ailecek Kahramanmaraş'tan Trabzon'a geldik. Burada evlere yerleştirildikten sonra kendimizi güvence altında bulduk. Trabzon'da Devletimiz ve vatandaşlarımızın yaptığı yardımlarla kurulan "sosyal market"e gelerek ihtiyacımız olan her şeyi temin ediyoruz. Allah devletimizden vatandaşlarımızdan razı olsun" dedi.
Muhammet Kadir Purtaş (19), "KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu 1.sınıf öğrencisiyim. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden birkaç gün sonra annem ve babam buraya geldi. Aklım hep onlardaydı. Hep birlikte güven altındayız. Tüm ihtiyaçlarımız devletimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle karşılanıyor. Trabzon'un insanları çok sıcak ve yardımsever. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.
Talat Hamzaçebi ise, "Trabzon'da doğdum büyüdüm. Yıllar önce Adıyaman'a yerleştim. Orada yaşıyorum. Depremde iş yerim ve evim yıkıldı. Ailemle memleketim Trabzon'a geldim. Buranın halkı sıcak kanlı ve yardımsever. Hiç yabancılık çekmiyorum. Vatandaşımızın ve devletimizin desteğiyle kurulan "Sosyal Market"e gelerek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Allah herkesten razı olsun" diye söyledi.Son dakika: 222. saatte gelen mucize! Bilinci açık: 42 yaşındaki Melike enkazdan sağ olarak çıkarıldı İnanılmaz bir kurtuluş hikayesi: Deprem enkazında vazelin yedik!