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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:28

Tuba öğretmen depremde hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Tuba öğretmen depremde hayatını kaybetti

Asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan Yaslıca İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuba Yiğit hayatını kaybetti.

Kahramanmraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem birçok canı hayattan kopardı. Yaşanılan depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazı altında kalan Bozova ilçesine bağlı Yaslıca İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuba Yiğit hayatını kaybetti. Acı haberi Eğitim Bir Sen Bozova Şubesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eğitim Bir Sen Bozova Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Yaslıca İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuba Yiğit'i yaşanan depremde kaybettik. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Tuba öğretmenin vefatı Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde büyük üzüntüye nadan oldu.

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Tuba öğretmen depremde hayatını kaybetti
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