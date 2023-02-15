Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarından kan bağışı desteği

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen iki ayrı depremde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiği binlerce insanın yaralandı. Yaralılardan bir çoğunu İstanbul'daki hastanelere naklederek tedavilerine başlanıldı.
Yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan ihtiyacının artması ile İstanbul genelinde bir çok noktada ve şirketlerde kan bağış çalışmaları başlatıldı.
Depremde yaralananlara kanlarını bağışlayacak destek olan Turkuvaz Medya Grubu çalışanları bir ünite kanın bir hayat kurtaracağını, kan vermekten mutluluk duyduklarını, Allah depremi yaşayan herkesin yardımcısı olsun diye belirttiler.
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılar için Türk Kızılay'ı tarafından 25 noktada kan bağışı merkezinin hizmet verdiğini günlük 3 bin ünite kana ihtiyaç varken bu rakamın depremle ve yaralı sayısının artmasıyla 4 bin 500'e çıktığı kaydedildi.
Bir hafta sonra daha fazla kana ihtiyaç duyulmasını ve kanın dayanma süresinin kısıtlı olmasından dolayı bağışları yaymaya çalıştıkları kaydedildi.