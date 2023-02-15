Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Yaralı depremzedeler Ümraniye'de tedavi altında
Giriş Tarihi: 15.2.2023 16:40 Son Güncelleme: 15.2.2023 16:41

Yaralı depremzedeler Ümraniye'de tedavi altında

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yaralı depremzedeler Ümraniye’de tedavi altında

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen iki büyük deprem sonrası yaralı kurtulan depremzedelerden bazıları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yaşadığımız bu felaketi birbirimize destek olarak dayanışma ile hafifletebiliriz. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşların tedavileri, tüm yurtta olduğu gibi Ümraniye'de de çeşitli hastanelerde tedavi ediliyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralı depremzedelerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

'DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Depremzedeleri tek tek ziyaret eden Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu korkunç acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim hiç kimseye böyle bir üzüntü yaşatmasın. Biz depremde zarar gören vatandaşlarımızın acısını elimizden geldiğince hafifletmek, yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bu necip milletimiz bu yarayı da tevekkülle saracaktır. Temennimiz böyle büyük bir acının yaşanmamasıydı elbette. 10 ilimizi şiddetli bir yıkımla sarsan bu iki büyük depremin izlerini silmek için canla başla çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketi birbirimize destek olarak dayanışma ile hafifletebiliriz. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı depremzedeler Ümraniye'de tedavi altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA